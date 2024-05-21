أحمد زايد: مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يشيد بموقف الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية

أوضح الدكتور أحمد زايد تفاصيل لقاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مع الرئيس السيسي، قائلا: "تمت مناقشة قضايا كبيرة جدًا، حيث أشار الرئيس إلى عدد من القضايا المهمة، التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح كبير لمكتبة الإسكندرية".

وأضاف الدكتور أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن المناقشات لا يمكن أن تتم دون الإشارة إلى القضية الفلسطينية لأنها قضية الساعة، لأن الصراع العربي الإسرائيلي والحرب على غزة لإهلاك أهلها وتدمر قواها من أهم الرسائل التي أشار إليها بعض الأعضاء، وأننا في عالم يموج بالصراعات والتغيرات وبأننا لا بد أن ندعو المكتبة وكل المؤسسات الصحفية والثقافية إلى السلم.

وأشاد الحاضرون بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية، وقدرته بأن يجعل مصر وسيطا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وحل الصراع الموجود حل جذري.