الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد زايد: مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يشيد بموقف الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

أوضح الدكتور أحمد زايد تفاصيل لقاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مع الرئيس السيسي، قائلا: "تمت مناقشة قضايا كبيرة جدًا، حيث أشار الرئيس إلى عدد من القضايا المهمة، التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح كبير لمكتبة الإسكندرية".

وأضاف الدكتور أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن المناقشات لا يمكن أن تتم دون الإشارة إلى القضية الفلسطينية لأنها قضية الساعة، لأن الصراع العربي الإسرائيلي والحرب على غزة لإهلاك أهلها وتدمر قواها من أهم الرسائل التي أشار إليها بعض الأعضاء، وأننا في عالم يموج بالصراعات والتغيرات وبأننا لا بد أن ندعو المكتبة وكل المؤسسات الصحفية والثقافية إلى السلم.

وأشاد الحاضرون بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية، وقدرته بأن يجعل مصر وسيطا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وحل الصراع الموجود حل جذري.

أحمد زايد مكتبة الاسكندرية مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بأكتوبر

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مصطفى عطية الفائز بجائزة المبدع الصغير: أنشأت موقعًا إلكترونيًا يركز على الثقافة

بيان مشترك بين الأوقاف والإعلام والصحفيين بشأن تصوير الجنازات

"الباز" يكشف سر ادعاءات إسرائيل بتنسيقها مع مصر العملية العسكرية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى