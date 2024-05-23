أحمد محسن: مصر تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الدواء واستعادة ريادتها في القطاع

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة في مجال صناعة الدواء، كما أنها الأولى عربيا وإفريقيا في هذا المجال ومنذ عشرات السنين.

ولفت "محسن"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتوجيهات الرئيس السيسي، مع ممثلى قطاع الدواء سبل توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أهمية تلك التحركات باعتبار أن صناعة الدواء صناعة استراتيجية وأمن قومي لمصر.

التوسع في صناعة الدواء

وأشار عضو مجلس الشيوح، إلى لقاء رئيس الوزراء رئيس الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ وذلك لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المُهمة والجهود المبذولة من قِبل الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر عازمة على إحداث انطلاقة في صناعة الدواء وتوطينها.

وأضاف نائب الصعيد، أن الدواء المصري يتمتع بسمعة عالمية طيبة، وهناك عشرات الدول تقوم باستيراد الدواء المصري.

واختتم النائب احمد محسن، أن سياسة الدولة القائمة على توطين الصناعة وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، وفي مختلف الصناعات هدفها زيادة معدلات التصدير وإحداث نقلة في الانتاج الصناعي المصري خلال السنوات المقبلة.

على صعيد آخر، قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن اعتراف 3 دول أوروبية هى النرويج وأسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين، تتويج لجهود مصرية ضخمة ومواقف قوية وحملة دبلوماسية بضرورة إقرار حل الدولتين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خطوة دولية هائلة، تعكس القناعة الحقيقية بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى هذه الدول فى الدفاع عنه وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه والتصدى للعنف الاسرائيلي.