الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير قطاع الأعمال: لدينا اهتمام كبير لتطوير صناعة الدواء

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة. 

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين. 

وقال الوزير: هناك مناقشات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك شركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف النهوض بالصناعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات، مؤكدا أن الشركة العربية للأدوية تمتلك 7 مناطق إنتاجية، وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا. 

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع التطوير يهدف إلى تحقيق متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء مما يساعد على توفير دواء بأعلى مستويات الجودة للسوق المحلية، ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع. 

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام إن العمل مستمر في جميع شركات الأدوية التابعة لتحقيق الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء،مشيرا لضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج. 

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن خطة العمل تشمل تشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

 

قطاع الأعمال العام إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال العام الأصول التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

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