الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العدل" يُثمّن اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية

حزب العدل
حزب العدل

ثمّن حزب العدل إعلان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا، عن اعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، متوجهين بالشكر للدول الثلاث على تلك الخطوة الإيجابية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة.

وتابع، "إننا إذ نؤمن بأن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على جميع أحرار العالم دعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ فإننا ندعو كافة دول العالم الحرة، للانحياز للحق والعدل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنتهي بذلك مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ ما يربو عن سبعة عقود ونصف".

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأردف: "حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وفي عودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم، لهو حق أصيل، أقرته الشرعية الدولية وتدعمه القرارات الأممية العديدة التي لا تحتاج سوى للدعم الدولي الجاد من أجل تنفيذها وانصياع الاحتلال الإسرائيلي لها".

ويشد حزب العدل على يد الدولة المصرية في موقفها الثابت والدائم، من دعم القضية الفلسطينية وسعيها المستمر من أجل إقرار حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي، ونؤكد على دعمنا للدبلوماسية المصرية في مساعيها نحو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

على صعيد آخر، تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الخميس، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة العدل والجهات التابعة لها- الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2024-2025.

وكان قد استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

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