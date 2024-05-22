الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالدولة الفلسطينية ضربة للاحتلال

الدولة الفلسطينية
الدولة الفلسطينية

قال يسري المغازي، عضو مجلس النواب إن هناك رأي عالمي واسع ضد الجرائم الوحشية التي تقوم بها اسرائيل في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات والقيام بعملية إبادة جماعية، مشيدا بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا التاريخي الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدءا من 28 مايو الجاري.

أوضح المغازي، في تصريحات اليوم، أن إعلان الثلاث دول الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضربة على رأس حكومة الاحتلال، كما أن إعلان النرويج استعدادها لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، يؤكد أن الاحتلال يخسر عالميا وأن خطواته ستكون محاصرة.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان يوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو، ستتبعها خطوات عالمية مماثلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

واختتم المغازي قوله إن مصر كان لها ولا يزال السبق عالميا في فضح جرائم الاحتلال وكشف مخططاته في الإبادة الجماعية، وفي تهجير الفلسطينيين وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، مشددا أن وقفة القيادة السياسية لنصرة الشعب الفلسطيني تاريخية بكل معاني الكلمة.

النائب يسري المغازي مجلس النواب إسرائيل النرويج اسبانيا

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