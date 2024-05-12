سمير فرج: مصر لديها مواقف ثابتة ومساندة للقضية الفلسطينية وتتصدى بقوة لمحاولات التهجير من غزة

شهدت القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية بوزارة الشباب والرياضة جلسة تحت عنوان "مواجهة الأزمات والصراعات والحروب عبر النوافذ الإعلامية الدولية"، بحضور لواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأستاذ الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، الأستاذ الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس مجلس الوزراء.

وتحدث لواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع المحيطة، مؤكدًا أن مصر لديها مواقف ثابتة ومساندة للقضية الفلسطينية، فضلًا عن التصدي بقوة لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والقطاع، وتناول دور الإعلام لتعزيز الأمن القومي وإعلاء قيم السلم والتفاهم الدولي وإنهاء الحروب والصراعات والأضرار الناتجة عن شن الحروب، مطالبًا شباب إعلام العالم أن يرسخوا قيم السلام ويعبروا للجميع عن ذلك من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية العالمية المهنية المتخصصة.

جهود الدبلوماسية المصرية

وناقش السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، جهود الدبلوماسية المصرية في حل الأزمات والصراعات والحروب، وبالأخص في الوقت الراهن في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمات في السودان وليبيا واليمن والحرب على غزة وأمن البحر الأحمر، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. كما استعرض جهود الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على أمن مصر المائى وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وكذا دور المراكز الإعلامية التابعة للمؤسسات الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والصراعات باحترافية ومهنية عبر النوافذ الإعلامية.

ونوه الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، إلى دور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في تناول الأزمات والصراعات ومدى الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي المهني.

وتطرق الأستاذ الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس مجلس الوزراء، إلى دور كليات الإعلام في مختلف بلدان العالم لتأهيل طلابها بالشكل الذي يجعلهم يواجهون الأزمات والصراعات عبر النوافذ الإعلامية الدولية بطرق مهنية ودولية.

فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية

يشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بدول العالم، هى: العراق، اليمن، فلسطين، تشاد، السعودية، الصين، السويد، نيجيريا، ليبيا، السودان، الكاميرون، الأردن، بنجلاديش، الجزائر، الصومال، عمان، إسبانيا، موريتانيا، روسيا، نيجاراكوا، أوغندا.

كما يشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية عدد (٤٠) كلية وقسم إعلام لدى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات في مختلف محافظات الجمهورية وهى "جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة عين شمس، وجامعة بنها، وجامعة الأزهر، وجامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وجامعة سوهاج، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة الإسكندرية، وجامعة دمياط، وجامعة أسوان، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة سيناء، وجامعة النهضة، وجامعة السادس من أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، والجامعة البريطانية، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية الشروق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS، وجامعة فاروس، والأكاديمية البحرية بفروعها المختلفة، والمعهد الكندي العالي لتكنولجيا الإعلام الحديث CIC، وأكاديمية أخبار اليوم، وجامعة المنوفية، والجامعة الحديثة MTI، وجامعة السويس، معهد البحوث والدراسات العربية".

القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

وتأتي القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية- النسخة الثالثة عقب النجاح الباهر الذي حققته وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية النسخة الأولى والثانية بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بمصر والوطن العربي، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.