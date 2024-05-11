وزير الشباب والرياضة يصل محافظة سوهاج لتفقد المنشآت الرياضية

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة سوهاج، اليوم السبت، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

واستهل صبحي الزيارة بزيارة ديوان عام المحافظة، وكان في استقباله اللواء طارق الفقي، المحافظ، والدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة.

ويحاضر وزير الشباب والرياضة بجامعة سوهاج أمام طلابها وأعضاء هيئة التدريس بندوة "الاستثمار الرياضي.. مستقبل وطن"، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، أنه يسبق الملتقى تنظيم ماراثون رياضي بمشاركة وزير الشباب والرياضة من أمام مبني الإسكان الطلابي بالمقر الجديد، ثم يتفقد الدكتور أشرف صبحي مبنى الصالة الأوليمبية الدولية، يعقبه افتتاح معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية، وتبدأ فعاليات ندوة الاستثمار الرياضي الساعة 12 ظهرًا.

الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل وتدريب الخريجين

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسان النعماني إن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل وتدريب الخريجين وطلاب السنوات النهائية، مؤكدًا أنه فرصة متميزة لكل الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل، حيث تسعى الجامعة إلى سد الفجوة بين احتياجات السوق والبرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها، وذلك بالتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامجها، بما يتواكب مع تلك الاحتياجات.

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه سيشارك بالملتقى أكثر من ٢٠ شركة في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج، مضيفًا أنه سيقام معرض لمشاريع الشباب على هامش الملتقي ومركز تكنولوجيا المعلومات وحياة كريمة، بالإضافة إلى أنه عقد عدة جلسات نقاشية على هامش الملتقى خاصة بمجال التوظيف وسوق العمل في قطاع المدارس والقطاع التكنولوجي والهندسي والقطاع القانوني وتنمية المجتمع، وكذلك جلسة عن ريادة الأعمال وتمويل المشروعات.

وأوضح الدكتور سيد جبريل، مدير المركز، أن الملتقى يعتبر الملتقى الواقعي الأول بالمشاركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بعد المشاركة في ٥ ملتقيات أونلاين سابقة، مشيرًا إلى أنه سبق التجهيز للطلاب بتدريب عدد كبير من الخريجين والطلاب على ورش لكيفية كتابة السيرة الذاتية وعمل جلسات فردية للطلاب لمراجعة السيرة الذاتية، بواسطة فريق عمل المركز المدرب على إعطاء ورش التدريب المهني.