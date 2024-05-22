اليوم.. "نقل البرلمان" تناقش موازنة هيئتي السكة الحديد والموانئ البرية

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 فيما يخص، الهيئة القومية لسكك حديد مصر،والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وكان قد استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024.

الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لابد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

كما قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، إرجاء مناقشة موازنة وزارة الطيران المدني للعام المالي 2024-2025 وذلك بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع.

تسبب ذلك الأمر في استياء عدد كبير من أعضاء اللجنة لعدم حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة.