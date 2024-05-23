نادر نسيم: الاعتراف الأوروبى بفلسطين يعكس القناعة الدولية بحل الدولتين

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن اعتراف 3 دول أوروبية، هى النرويج وإسبانيا وأيرلندا، بدولة فلسطين، تتويج لجهود مصرية ضخمة ومواقف قوية وحملة دبلوماسية بضرورة إقرار حل الدولتين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج عن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خطوة دولية هائلة، تعكس القناعة الحقيقية بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى هذه الدول فى الدفاع عنه وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه والتصدى للعنف الاسرائيلي.

العدوان الإسرائيلى على غزة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الاعتراف يمثل ركنًا رئيسيًا من أركان الدولة في القانون الدولي، وهذه المواقف في مجملها صفعة لحكومة الاحتلال.

ولفت إلى أن التحرك المصري القوي عربيا ودوليا طوال الفترة الماضية نبه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاعتراف الأوروبي علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بأن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية ضربة حقيقية للمخططات الاسرائيلية تؤكد أن خططهم في التهجير مكشوفة، ومصر قادرة على التصدي والدفاع بكل قوة عن أمنها القومي.

من جهته، ندد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالادعاءات الكاذبة التى أطلقها الإعلام الصهيونى داخل إسرائيل وخارجها، ومنها تلك الأكاذيب التى تبنتها الصحافة الأمريكية بشأن الدور المصرى فى المفاوضات بين دولة الاحتلال الإسرائيلى وقيادات حماس بحضور الإدارة الأمريكية ودولة قطر، والتى كانت تهدف للوصول إلى هدنة طويلة تنتهى إلى إيقاف الحرب الوحشية التى تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.