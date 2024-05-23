الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يلتقي القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية ويشيد بتميزهم في العمل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد " كنترول مديرية التعليم "، وذلك لتوجيه الشكر لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية ودورهم في استخراج نتائج الطلاب في اسرع وقت، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلى الألفي نقيب المعلمين.

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة تكثيف الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها 

وأشاد محافظ بورسعيد، بالجهود المكثفة للعاملين بكنترول التربية والتعليم، واخلاصهم في العمل وتمتعهم بالشفافية والدقة، قائلا " ـنتم ساهمتم في إدخال السعادة على أسر الطلاب من خلال استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية في أقل وقت ممكن بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية".

ووجه محافظ بورسعيد، جميع العاملين بمديرية تعليم بورسعيد، بضرروة مواصلة وتكثيف الجهود، بما يتماشى مع النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، من أجل الاستثمار في تنشئة أبنائنا الطلاب  

وأشار المحافظ، إلى أنه كان حريصا منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة فى التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل،  لافتا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية.

 الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية للطالب، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على المشاركة فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

وأوضح، أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات، وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

الهدف الرئيسي من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هي عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الهدف الرئيسي من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هي عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم فى التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن منذ البدء فى مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات، ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الآن.

وأوضح المحافظ، أنه كان هناك تغيير جذرى فى نمط العملية التعليمية ببوسعيد، وإعداد لائحة تعليمية جديدة تساهم فى ربط الطالب بالمدرسة، فضلا عن تقدير ودعم جهود القائمين على العملية التعليمية، ومتابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين فى المؤسسات التعليمية، ورصد السلبيات المختلفة فى العملية التعليمية ومتابعة جودة المنهج التعليمى، وتأهيل الكوادر التعليمية، وإنشاء وتطوير العديد من المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة مما ساهم فى إحداث تغيير جذرى فى المنظومة التعليمية ببورسعيد.

تجربة المحافظة الرائدة فى تطبيق نظام "البابل شيت"

وتطرق محافظ بورسعيد، خلال حديثه، عن تجربة المحافظة الرائدة فى تطبيق نظام البابل شيت، وذلك بما يحقق الأهداف المنشودة من تطوير التعليم، وهى سرعة استجابة وادراك الطلاب للمناهج التعليمية، وتطبيق الأساليب المتطورة خلال العام الدراسى.

 كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوكلاء وزارة التربية والتعليم السابقين ببورسعيد على جهودهم المتواصلة والمثمرة فى قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد ودورهم البارز في تطبيق منظومة البابا شيت ببورسعيد.

و وجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع القيادات التعليمية ومديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، وخلال اللقاء، تم عقد حلقة نقاشية بين محافظ بورسعيد وأعضاء كنترول تعليم بورسعيد، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم نحو مزيد من تطوير العملية التعليمية، موجها وكيل الوزارة بسرعة بحث مقترحاتهم وتنفيذها على أرض الواقع.

وتوجه وكيل وزارة تعليم بورسعيد ونقيب معلمي بورسعيد والقائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية، بالشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل، مؤكدين أن ما شهدته بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان من نهضة تعليمية لم تحدث من قبل، والتي جاءت ضمن تنمية شاملة جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة.

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بورسعيد محافظ بورسعيد امتحانات الإعدادية رئيس كنترول

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