المرور على 12 مركزًا للأشعة في حملة تفتيشية ببورسعيد

رصدت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد، عددًا من المخالفات داخل عدد من مراكز الأشعة الخاصة بالمحافظة وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة اليوم على جميع المراكز ببورسعيد، حيث نظَّمت الحملة ‎بناءً على توجيهات الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وتحت إشراف الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد برئاسة دكتور رامي الفرارجي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمعاونة المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة بالمرور على جميع مراكز الأشعة الخاصة ببورسعيد.

وأعلن مدير إدارة العلاج الحر ببورسعيد أن الحملة قامت بالمرور على 12 مركز أشعة خاص للتأكد من التراخيص وقياس نسبة الإشعاع الصادر من كل جهاز داخل هذه المراكز للتأكد من عدم وجود أي تسرب إشعاعي حفاظا علي صحة المرضي والمترددين داخل هذه المراكز.

‎وأوضح دكتور رامي الفرارجي، أنه تم رصد بعض المخالفات وعلى الفور، قام فريق التفتيش بتنبيه المديرين الفنيين للمراكز المخالفة بضرورة تلافي تلك الأخطاء المذكورة حفاظًا على صحة المترددين على تلك المراكز حتى لا نضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية، ‎مشيرًا إلى التزام إدارة العلاج الحر التام بسلامة المرضى وضمان حصولهم على رعاية صحية آمنة وفعَّالة.

‎كما أكد التزام إدارة العلاج الحر بمتابعة تطبيق المنشآت الطبية الخاصة للقوانين واللوائح المنظمة، واستمرار حملات التفتيش بشكل دوري للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المطلوبة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.