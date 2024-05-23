الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيات فنية لمزارعي محصول الزيتون خلال شهر مايو

محصول الزيتون
محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة
-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-ضبط عمليات الري وعدم الافرط في الري
-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
ثانيا: التسميد
ا-  الأشجار التي تروى بالغمر
-الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر
-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للأشجار أكبر من 3 سنوات
-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم 
ب- تسميد اشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط
الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بتبادل مع 1 لتر نيترك مرة كل 15 يومًا
التسميد الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما يأتي:
350جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة 
اكبر من 7 سنوات  70 لتر/ الشجرة
ومعدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور

رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية  و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون خلال شهر

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الرمان خلال مارس

توصيات "الزراعة" لمزارعي المانجو

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول العنب

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى التفاح

"الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البرقوق

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"أحزان فى المطرية".. كواليس مقتل مدرس داخل سنتر تعليمى

زوجة الأب والابن.. كيف اكتشف مدرب كاراتيه مقتل والده بعد دفنه بأوسيم؟

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف "الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصري اصيل

لواء. محسن الفحام

ويستمر مسلسل الاكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء في رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية