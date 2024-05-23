توصيات فنية لمزارعي محصول الزيتون خلال شهر مايو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة
-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-ضبط عمليات الري وعدم الافرط في الري
-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
ثانيا: التسميد
ا- الأشجار التي تروى بالغمر
-الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر
-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للأشجار أكبر من 3 سنوات
-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم
ب- تسميد اشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط
الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بتبادل مع 1 لتر نيترك مرة كل 15 يومًا
التسميد الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما يأتي:
350جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة
اكبر من 7 سنوات 70 لتر/ الشجرة
ومعدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.