توصيات فنية لمزارعي محصول الزيتون خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة

-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-ضبط عمليات الري وعدم الافرط في الري

-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس

ثانيا: التسميد

ا- الأشجار التي تروى بالغمر

-الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر

-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للأشجار أكبر من 3 سنوات

-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم

ب- تسميد اشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بتبادل مع 1 لتر نيترك مرة كل 15 يومًا

التسميد الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما يأتي:

350جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة

اكبر من 7 سنوات 70 لتر/ الشجرة

ومعدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية و الحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.