الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الرمان خلال مارس

محصول الرمان
محصول الرمان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-الاهتمام بالتسميد بالنسبة للأشجار القديمة وعدم تسميد الشتلات الحديثة.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-الاهتمام بالري وعدم التعطيش حتى لا يتراكم الملح أسفل الشتلات ويؤدي الي موتها في النهاية.
4-زيادة عدد خراطيم الري من وأحد خرطوم الي 2 خرطوم ويتم ازاحة الخرطوم عن الجزور بمعدل 25 من الجذع.
ثانيا: التسميد 
ا-تسميد اشجار الرمان التى تروى بالتنقيط لكل فدان
الري الأولى – يضاف 1،5ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية -  يضاف 2ك سماد مركب (19-19-19)
الرية الثالثة -  يضاف1،5ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة في الشهر
يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 مع التبادل بحامض الكبرتيك
ب-التسميد الورقي في حالة ظهور نقص عناصر 
 150جم حديد مخلبي+ 150 جم زنك مخلبي +150 جم منجنيز مخلبي +100 جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس +200 جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).
ملحوظة يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر.
ثالثا: الري 
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة 
1-في حالة وجود اي اضربات على الاشجار ويرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياة ويتم الري يوم بعد يوم وعدم تعطيش الاشجار
2- بالنسبة لشتلات الجديدة يتم الري بعد الزراعة مباشرة 
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم الرش بالمبيدات الاتية حيب المتوفر في السوق الباشا بمعدل 1 سم / لتر ماء +  مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- موسبيلاديت 25 جم  / التر ماء +  مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الرمان خلال شهر

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