"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: أهم العمليات:

1- استكمال التخلص من الاشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة

2-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-فحص الاوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي والمكافحة الجيدة لهم

5-بداية زراعة العروة الجديدة (العروة الربيعي) من الشتلات في 20/2 حتى نهاية مارس

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي اعفان التربة

7- جمع كل النواشف والحشائش وناتج ازالة الاشجار المصابة والمريضة والجافة خارج المزرعة والتخلص منها بالحرق او عمل كموبست منها عن طريق المكمورة

8-وضع السنادات بالنسبة للأشجار المثمرة او تعليق السوباطات في السلك وجمع السوباطات الناضجة

9-مكافحة الاشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد

ثانيا: التسميد

ا- اشجار الموز التي تروى بالتنقيط للفدان

يتم الري بدون تسميد حتى 15/2 وفي 20/2 يتم اعطاء دفعة تنشطية للجذور 4لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدء من اول مارس

ب- الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا) بعد جمع المحصول

يتم الرش الورقي ويتم كما ياتى200جم سلفات حديد + 200 جم زنك مخلبي +200 جم منجنيز مخلبي + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) / 600 لتر ماء.

رابعًا: برنامج الري

ملحوظة مهمة هنا في هذا الشهر يتم الري 3 مرات في الأسبوع

شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

ملحوظة:

لا بد من الري الفوري بعد سقوط الامطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الاشجار ويؤدي الي تساقط الاوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق)

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء