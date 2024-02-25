الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز

محصول الموز
محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولاً: أهم العمليات: 
1- استكمال التخلص من الاشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة
2-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم  
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص الاوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي والمكافحة الجيدة لهم
5-بداية زراعة العروة الجديدة (العروة الربيعي) من الشتلات في 20/2 حتى نهاية مارس
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي اعفان التربة
7- جمع كل النواشف والحشائش وناتج ازالة الاشجار المصابة والمريضة والجافة خارج المزرعة والتخلص منها بالحرق او عمل كموبست منها عن طريق المكمورة
8-وضع السنادات بالنسبة للأشجار المثمرة او تعليق السوباطات في السلك وجمع السوباطات الناضجة   
9-مكافحة الاشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد

ثانيا: التسميد
ا- اشجار الموز التي تروى بالتنقيط للفدان
يتم الري بدون تسميد حتى 15/2 وفي 20/2 يتم اعطاء دفعة تنشطية للجذور 4لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدء من اول مارس
ب-  الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا) بعد جمع المحصول
يتم الرش الورقي ويتم كما ياتى200جم سلفات حديد + 200 جم زنك مخلبي +200 جم منجنيز مخلبي + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) / 600 لتر ماء.

رابعًا: برنامج الري 
ملحوظة مهمة هنا في هذا الشهر يتم الري 3 مرات في الأسبوع
شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة 
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

ملحوظة:

لا بد من الري الفوري بعد سقوط الامطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الاشجار ويؤدي الي تساقط الاوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق)
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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