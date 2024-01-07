الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كل ما تريد معرفته عن فوائد الموز فى فصل الشتاء

الموز
الموز

يجلب الشتاء الحاجة إلى الأطعمة الدافئة والمريحة لمواجهة البرد، وينتشر الموز خلال فصل الشتاء، ويتجه له العديد منا على اعتبار أنه فاكهة مفيدة.

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فوائد الموز

الموز مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والفيتامينات المختلفة. تسهم هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على كثافة العظام، ودعم صحة القلب، وتعزيز مستويات الطاقة بشكل عام.

يساعد محتوى الألياف في الموز في عملية الهضم، مما يوفر طريقة لطيفة وفعالة للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل، خاصة خلال فصل الشتاء عندما تفتقر بشكل عام إلى النشاط البدني للمساعدة في عملية الهضم ويمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى التباطؤ.

يعد مزيج البوتاسيوم والكالسيوم الموجود في الموز مفيدًا للحفاظ على عظام قوية وصحية، وهو أمر بالغ الأهمية خلال أشهر الشتاء عندما يؤثر الطقس البارد أحيانًا على صحة العظام.

يعمل الموز كمصدر طبيعي للطاقة، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية للانتعاش السريع خلال اليوم. إن تناولها في فترة ما بعد الظهر يمكن أن يساعد في مكافحة الكآبة الشتوية ويبقيك نشيطًا.

تناول موزة أو اثنتين في المساء يمكن أن يساعد في إعداد جسمك لنوم جيد أثناء الليل. تسهم السكريات الطبيعية الموجودة في الموز، بالإضافة إلى المغنيسيوم الذي يعزز الاسترخاء، في قضاء ليلة مريحة.

يُصنف الموز على أنه أطعمة "باردة"، مما يعني أنه يمكن أن يخفض نظام الدفاع في الجسم. قد يؤدي تناول الموز المبرد أو مخفوق الموز البارد في الشتاء إلى زيادة القابلية للإصابة بالعدوى.

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل السعال أو البرد أو الجيوب الأنفية أو الربو، يمكن أن ينتج الموز مخاطًا أو بلغمًا، مما قد يؤدي إلى تهيج الحلق والرئتين. يُنصح بالحد من تناول الموز وتجنب تناوله ليلاً.

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