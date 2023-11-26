استخدمي قشر الموز للعناية ببشرتك

كيفية استخدام قشر الموز لجمال البشرة، سؤال تداول على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية للإستفادة من قشر الموز الغني بالمركبات المضادة للأكسدة.

يمكنك استخدام قشر الموز لعلاج حب الشباب وجفاف الجلد من خلال طرق بسيطة يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ووفقًا لموقع "Very Well Health"، يرصد موقع “الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من السيدات للحصول على بشرة صافية خالية من حب الشباب، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

قشر الموز لعلاج حب الشباب

يحتوي قشر الموز على العديد من المركبات المضادة للأكسدة، بما فيها اللوتين، وفيتامين A، وفيتامين C التي تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس.

يحتوي قشر الموز على عنصر الزنك الذي يمكن أن يساعد في مكافحة حب الشباب.

يحتوي قشر الموز لخصائص مضادة للبكتيريا المسببة لظهور حب الشباب.

امتلاك قشر الموز لخصائص مضادة للالتهابات.

لمعالجة جفاف الجلد.. كيفية استخدام قشر الموز لجمال البشرة

خطوات استخدام قشر الموز لعلاج حب الشباب

1 - تنظيف البشرة باستخدام غسول لطيف.

2 - فرك المنطقة المصابة بالجزء الداخلي من قشرة الموز.

3 - ترك الخليط لمدة 10 - 15 دقيقة.

4 - تكرار ذلك مرتين يوميًا، وذلك لمدة 10 أيام على الأقل.

لمعالجة جفاف الجلد.. كيفية استخدام قشر الموز لجمال البشرة

لمعالجة جفاف الجلد.. كيفية استخدام قشر الموز لجمال البشرة

هناك أكثر من طريقة يمكنك أستخدام قشر الموز لجمال بشرتك،

ماسك قشر الموز والكركم

إذا كنتي ترغبي في بشرة ناعمة وصافية مثل الأطفال فيمكنك تحضير ماسك قشر الموز والكركم وخلط الخليط معًا ويترك على الوجه نصف ساعة 30 دقيقة، ثم تقومي بغسل وجهك وستلاحظين تغير في بشرتك.

قشر الموز وماء الورد والعسل

يمكنك تحضير ماسك خفيف وبسيط ووضعه على بشرتك، من خلال هرس موز مع قشرتها وإضافة ماء الورد والعسل ودمج الخليط معًا، ويمكنك استخدامه يوميًا دون قلق على بشرتك، وتركه ساعة على الوجه ثم تقومي بغسله، وستحصلين على نتيجة رائعة.