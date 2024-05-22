محافظ مطروح يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على تفقد أعمال القافلة الطبية المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى ومديرية الصحة بمطروح، وذلك بالمستشفى العام بمطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى، وأحمد السيد مشرف أعمال القافلة بمجلس الوزراء.

_توقيع الكشف الطبي

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود القافلة وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية، منها أمس الثلاثاء توقيع الكشف على ٦٠٠ حالة بمدينة سيوة والكشف على ٣٥٠ حالة رمد مع إجراء ٢٥ عملية جراحة رمد.

_التخصصات الطبية

واستمع محافظ مطروح، خلال تفقده أعمال القافلة، لعدد من المواطنين الذين ترددوا على القافلة التى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين وذلك بالعيادات الخارجية بالمستشفى، وضمت عددًا من التخصصات الطبية المتكاملة (عظام، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة)، والتى بدأت أعمالها من الساعة ٩ صباح اليوم بالعيادات الخارجية.

_إجراء العمليات الخاصة بقافلة الرمد

كما تفقد محافظ مطروح غرفة الصيدلة ومتابعة توافر كل الأدوية من خلال القافلة المجانية، مع استكمال أعمالها غدًا الخميس بقافلة رمد متكاملة، وسيتم صرف العلاج مجانًا، كما سيتم إجراء العمليات الخاصة بقافلة الرمد خلال فترة القافلة.

وفي السياق ذاته كانت قد انطلقت، اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمها بنك الشفاء المصري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في مستشفى مطروح العام حيث رصدت الدستور أعمال القافلة وإجراء الكشف على المواطنين.

_قافلة طبية مجانية

وقال محمد حمدي مشرف القوافل في بنك الشفاء المصري، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه جرى استئناف أعمال القافلة الطبية المجانية التي يتم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمستشفى مطروح العام، وذلك عقب الانتهاء من الكشف على أهالي واحة سيوة لمدة يومين.

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