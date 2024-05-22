الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على تفقد أعمال القافلة الطبية المجانية للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى ومديرية الصحة بمطروح، وذلك بالمستشفى العام بمطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى، وأحمد السيد مشرف أعمال القافلة بمجلس الوزراء.

_توقيع الكشف الطبي 

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود القافلة وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية، منها أمس الثلاثاء توقيع الكشف على ٦٠٠ حالة بمدينة سيوة والكشف على ٣٥٠ حالة رمد مع إجراء ٢٥ عملية جراحة رمد.

_التخصصات الطبية

واستمع محافظ مطروح، خلال تفقده أعمال القافلة، لعدد من المواطنين الذين ترددوا على القافلة التى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين وذلك بالعيادات الخارجية بالمستشفى، وضمت عددًا من التخصصات الطبية المتكاملة (عظام، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة)، والتى بدأت أعمالها من الساعة ٩ صباح اليوم بالعيادات الخارجية.

_إجراء العمليات الخاصة بقافلة الرمد

 كما تفقد محافظ مطروح غرفة الصيدلة ومتابعة توافر كل الأدوية من خلال القافلة المجانية، مع استكمال أعمالها غدًا الخميس بقافلة رمد متكاملة، وسيتم صرف العلاج مجانًا، كما سيتم إجراء العمليات الخاصة بقافلة الرمد خلال فترة القافلة.

وفي السياق ذاته كانت قد انطلقت، اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمها بنك الشفاء المصري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في مستشفى مطروح العام حيث رصدت الدستور أعمال القافلة وإجراء الكشف على المواطنين.

_قافلة طبية مجانية

وقال محمد حمدي مشرف القوافل في بنك الشفاء المصري، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه جرى استئناف أعمال القافلة الطبية المجانية التي يتم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمستشفى مطروح العام، وذلك عقب الانتهاء من الكشف على أهالي واحة سيوة لمدة يومين.

1000252282
1000252282
1000252278
1000252278
1000252276
1000252276
1000252285
1000252285
1000252280
1000252280
1000252268
1000252268
1000252270
1000252270
1000252273
1000252273
1000252264
1000252264
1000252266
1000252266
محافظ مطروح مستشفى مطروح العام القافلة الطبية المجانية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بنك الشفاء

مواد متعلقة

اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية فى مركز "إعلام مطروح"

منطقة مطروح الأزهرية تناقش تطبيق مبادرة "براعم مصر الرقمية"

محافظ مطروح يشهد مؤتمر "التعاون الإنتاجي وأهميته" (صور)

أسماء الفائزين في لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح.. وانطلاق التصحيح غدا

تستهدف 5 آلاف مواطن.. انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية لبنك الشفاء بمستشفى مطروح العام

"صحة مطروح": انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة أبوغليلة فى برانى

دون شكاوي.. ختام امتحانات الشهادة الإبتدائية بأزهر مطروح

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة