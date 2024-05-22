محافظ مطروح يشهد مؤتمر "التعاون الإنتاجي وأهميته" (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤتمرا للتعريف بماهية التعاون الإنتاجى وأهميته، بحضور صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى، وإيهاب حسان مدير عام الاتحاد التعاونى الإنتاجى، والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووكلاء الوزارات ومديرى التضامن بعدد من المحافظات.

_التعاون الانتاجى

وقدم محافظ مطروح الشكر لاختيار محافظة مطروح لإقامة مؤتمر التعريف بماهية التعاون الإنتاجى وأهميته في خدمة الاقتصاد القومى من خلال 14 قطاع حرفى وخدمى متنوع، تساهم جميعها فى مجالات التنمية وتهدف لتوفيرمزيد من الحياة الكريمة للإنسان المصرى، مؤكدا على أهمية مشاركة الاتحاد التعاونى الإنتاجى بما يضمه من عضوية وجميعات، وما تم توفيره من فرص عمل للمواطنين والحرص على دور المرأة فى خطوات التنمية ودعم مشاركتها فى هذه الجمعيات بما يتفق مع استراتيجية الدولة في تمثيل المرأة في جميع النواحي.

_مشروعات الاتحاد التعاونى



وأشار إلى أن الهدف من مشروعات الاتحاد التعاونى الإنتاجى وتوفير مزيد من المشروعات لإتاحة سبل الحياة الكريمة للإنسان مؤكدا على دعم المحافظة لدور الاتحاد والترحيب بأوجه التعاون من خلال الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة كمديرية التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات، والحاجة لتوفير مزيد من فرص للعمل والمشروعات الإنتاجية وصولًا إلى أقصى القرى والتجمعات الصحراوية، متمنيا الخروج بتوصيات تهدف لمزيد من التعريف بدور الاتحاد وأهمية المشاركة فى اقامة المشروعات وتوفير فرص للعمل وتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة.

معارض للمنتجات الشباب



بينما رحب مسئولو الاتحاد بالتعاون مع محافظة مطروح مع مقترح إقامة معارض للمنتجات الشباب والتوسع فى أنشطة جمعيات الاتحاد التعاونى بالمحافظة، كما تم إهداء درع الاتحاد لمحافظ مطروح تقديرا لجهوده فى تنمية المحافظة والتعاون مع الاتحاد التعاونى.

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