الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسماء الفائزين في لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هيئة مكتب لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمحافظة مطروح، وذلك بعد عقد اجتماع للجنة بحضور المهندس حسين السيني سكرتير عام مساعد المحافظة  و13 عضوًا من أعضاء اللجنة واعتذار 3 أعضاء منها لاختيار أعضائها. 

_الفائزين

وفاز الباحث بأطلس المأثورات الشعبية المصرية حمد خالد شعيب برئاسة اللجنة، كما فازت الإستشارية زينب ابراهيم بسكرتارية اللجنة، وفاز بمنصب المُتحدث الإعلامى الصحفى علي الشوكى وجاءت النتائج لهيئة المكتب بالتزكية للدورة الجديدة لأعمال اللجنة لمدة عامين. 

_المهام الثقافية والتراثية

وأكد محافظ مطروح أنه ينتظر بدء أعمال اللجنة فور تشكيلها نظرًا للمهام الثقافية والتراثية التي ستتفاعل معها اللجنة وأول وظائفها التنسيق على مستوى محافظة مطروح لجمع التراث المادى واللامادي لمطروح وسيوة.

_حماية وصون التراث النوعى

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى أن حماية وصون التراث النوعي الذي تزخر به محافظة مطروح هو الهدف الأسمى من تشكيل اللجنة التى تضم فى أعضائها كوكبة من المتخصصين فى جمع التراث الثقافى والمعنوي للمحافظة ويأمل محافظ الإقليم من اللجنة تقديم أجندة تعمل علي إظهار الثقافة النوعية المميزة لمحافظة مطروح وتنوع ثقافتها الشفاهية التى تحتاج إلى عمليات توثيق وتدوين من شانها أن تبقى للأجيال القادمة مما يساعد فى حفظ وصون تلك الثقافة وتكون مسارا لعمليات ثقافية أكبر بالتحليل والأرشفة واستخراج كم من الإبداعات حول ذلك التراث الشفاهى الهائل الذى يحتاج إلى تدوينه بأسرع وقت ممكن موضحا أن دولاب العمل بالمحافظة سيكون رهن تنفيذ آليات التدوين برؤية حضارية تساهم في رفع الغبن الذى طال التراث الثقافي المميز لإقليم مطروح وسيوة وقت كبير من الزمن.

وأكد  الباحث حمد خالد شعيب رئيس لجنة حماية التراث الثقافي والطبيعي بمطروح، أن هيئة المكتب برئاسته ستبذل أقصى جهدها  لوضع آلية عمل  نحو الاسراع فى اللحاق لرقمنة الباقي من التراث الخاص بمطروح وسيوة قبل اندثاره وكذلك وضع   أجندة تحرك سريع نحو الجمع من حملة الموروث للباقين على قيد الحياة بكافة بقاع المحافظة بشكل ممنهج وعلمى لجمع مادة تراثية تبقى فى ذاكرة أبناء مطروح.

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محافظ مطروح حماية التراث الثقافى والطبيعى محافظة مطروح ١٣ عضوا مطروح

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