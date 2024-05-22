الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية فى مركز "إعلام مطروح"

الندوة
الندوة

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية" بحضور عدد من العاملين ومسئولى السلامة والصحة المهنية بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

_مفهوم السلامة


وأوضح  مصطفي جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمطروح عن مفهوم السلامة باعتباره مجموعة الإجراءات والاحتياجات الوقائية التي تتخذ أو تتبع بكفاءة عالية للتخطيط والإشراف والتشغيل والصيانة لضمان سلامة الفرد والاطمئنان على صحته، وكذا حماية العاملين من أي إصابات ناجمة عن حوادث ذات صلة بالعمل. 

_مفهوم الصحة المهنية

 

وأضاف أن مفهوم الصحة المهنية يشير إلى  خلو العاملين من أمراض بدنية أو نفسية ذات صلة بالعمل، موضحا  أن العقوبات التى يتضمنها قانون العمل ضد مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تنص على أن يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

_أنواع المخاطر


وقال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية: هناك خمسة أنواع من المخاطر التي يواجهها الفرد داخل المنشآت وهى:مخاطر فيزيائية أو طبيعية ومخاطر ميكانيكية ومخاطر كيميائية ومخاطر سلبية ومخاطر بيولوجية.

_التوصيات


وأوصت الندوة بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية المناسبة لكل منشاة علي حديبالإضافة إلى اتباع الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث الجسيمة والكوارث التي قد تؤدي إلي توقف العمل ومنها الكشف الطبي الابتدائي والكشف الطبي الدوري وإرتداء مهمات وقاية صحية تناسب كل شخص.
 

 

الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الأجهزة التنفيذية مسئولى السلامة والصحة المهنية مركز اعلام مطروح اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية مطروح

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