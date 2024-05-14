انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية بالمنامة

انطلقت أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ33 في المنامة.

ظروف استثنائية

وقال موفد قناة "إكسترا نيوز" محمود السعيد من المركز الإعلامي الخاص بقمة البحرين الـ33، إن القمة تأتي في ظروف استثنائية بسبب ما يحدث ويدور حولنا في كل الاتجاهات بالوطن العربي.

وأضاف موفد "إكسترا نيوز" أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالمناقشة خلال القمة لما نشهده من اعتداءات غاشمة على مواطني قطاع غزة.

وأشار إلى أن يوم أمس شهد اجتماع المندوبين لدى جامعة الدول العربية، وكانت هناك متابعة لما تم في القمة الـ32 في جدة بالسعودية العام الماضي، موضحًا أن اليوم شهد اجتماعًا آخر لهيئة متابعة القرارات والالتزامات الخاصة بجامعة الدول العربية؛ لمناقشة الالتزامات والقرارات التي تمت في القمة السابقة وما سيتم خلال القمة الحالية.