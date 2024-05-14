"الشلقانى": مصر تعاملت بشكل إنسانى مع الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى لأزمة غزة

قالت سارة الشلقاني، مدير تحرير صحيفة "الدستور" إن مصر بجانب تعاملها مع الأزمة في غزة على المستوى السياسي والاستراتيجي والدولي، منذ اللحظة الأولى من بداية الحرب تعاملت بشكل إنساني.

وأضافت "الشلقاني" خلال حوارها لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن مصر كانت أول من حذر مرارًا وتكرارًا مدار الأشهر الماضية من تفاقم الأزمة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن استقبال مصر 13 ألف مصاب ومرافق فلسطيني ما زال عددًا قليلًا ونعمل على استقبال المزيد، مشيدة بجلسات العلاج النفسي التي يتلقاها المرضى والمرافقون الفلسطينيون.

وتابعت: "ما تعرضوا له أثناء النزوح والحرب في غزة أمر لا تتحمله نفس بشرية، وبالتالي مصر تقدم نوعًا من العلاج المتكامل لأي وافد من الجانب الفلسطيني، كما أن مصر تعاملت أيضًا مع مرضى السرطان الفلسطينيين بسبب توقف عمل المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعامل مصر مع أزمة الأطفال الخدج".