عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": إسرائيل لم تستفد من 4 حروب سابقة مع حماس وحزب الله

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن حركة حماس في الأول والآخر ميليشيا لكن أجيد إعدادها.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "حتى الآن هناك أسرار حول كيف دخلت هذه الصواريخ إلى غزة وكيف أعيد تجميعها والورش الموجودة، وواضح أن هناك عملا من التقية الشيعية التي تعمل على تجميع الأشياء على مدى زمني طويل".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تستفد من الحروب الأربعة السابقة، موضحًا أن حرب غزة الحالية هي الخامسة، متابعًا: "قبل كده كان في بروفات تقول إحنا رايحين على فين".

وتابع: "كان هناك قوة لا أحد يتوقعها، وحروب إسرائيل مع حماس وحزب الله كانت دائمًا تنتهي بشكل ليس كاملًا، ومن كلامهم أن القضية أصبحت الآن رفح لأن بها 4 كتائب والباقي كله انتهى وهذا كلام فارغ؛ لأن هناك عمليات تتم من منطقة شمال ووسط غزة".