عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": لا نعرف نتائج القصف الصاروخي الحمساوي داخل تل أبيب

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأمر غير الواضح بالنسبة لنا ما هي نتائج القصف الصاروخي الحمساوي تجاه إسرائيل.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الصور التي رأيتها في التليفزيون لتل أبيب مدينة مضيئة جدًا ويقولك اتضربت بالصاوريخ، لا تجد بيتًا تحطم على طريقة غزة".

وتابع: "هذه نقطة ناقصة في المعلومات، ما هي نتائج العمليات العسكرية التي قامت بها حماس في إسرائيل، نحن نعلم نتائج صواريخ حزب الله التي أدت إلى إجلاء عدد من سكان المنطقة الشمالية في المدن الإسرائيلية وحدثت عمليات نزوح لإسرائيليين وعرب".