الثلاثاء 14 مايو 2024
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منسق "حياة كريمة" في الإسماعيلية: هدفنا إيصال المساعدات للمستحقين

الدكتور محمد جمال،
الدكتور محمد جمال، منسق عام لمؤسسة حياة كريمة

قال الدكتور محمد جمال، منسق عام لمؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، إن جهد المؤسسة في المحافظة متنوع، متابعًا: "لدينا العديد من الفعاليات والمبادرات التي تخص أهالينا المستحقين والمتطوعين الذين يعملون على الأرض".

تكريم المتطوعين

وأضاف "جمال" في مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc":"كان لدينا خلال الربع الأول من 2024 تكريم المتطوعين المتميزين لعام 2023 وكانت احتفالية كبيرة، وتم تكريم أكثر من 700 متطوع".

وتابع:"كانت هناك أيضًا كراتين الحماية المجتمعية خلال شهر رمضان الماضي، وتم توزيع آلاف كراتين الحماية المجتمعية لكافة القرى الأكثر فقرًا، وكنا نوزع وفقًا لمعلومات تم حصرها جيدًا، بالإضافة إلى حالات المساعدات الإنسانية والتكمين الاقتصادي، وحالات طبية شملت تقديم كراسي متحركة لأهالينا، وقافلة سعادة عبارة عن إفطار في قرية حيث تم اختيار قرية أبو سلطان بمدينة فايد وتم توزيع الهدايا على الأطفال واحتفلنا مع الأهالي".

أشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على تدريب المتطوعين على التوعية وأهمية التطوع ومفهومه وأخلاقيات المتطوع وغيرها من الفعاليات، التي كان الهدف منها إيصال كافة المساعدات للمستحقين.

حياة كريمه مؤسة حياة كريمة الإسماعيلية 8 الصبح

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