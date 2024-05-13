الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"حياة كريمة" بمطروح تطلق مبادرة "تقدر فى 10 أيام" لطلاب الثانوية العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الإثنين، مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل الامتحانات، وتبدأ بمادتي الفلسفة والمنطق لـ"تامر صفوت" أونلاين عبر قناة المؤسسة على اليوتيوب: 
الفلسفة: https://bit.ly/4dAmp0S
المنطق: https://bit.ly/3wxo6vh

مراجعات الثانوية العامة

قال منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، إنه جار الاستعداد لإطلاق مراجعات الثانوية العامة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، خلال الفترة المقبلة، وعلى جميع طلاب الثانوية العامة ترقب موعد انطلاق المراجعات النهائية بعدد من المراكز بالمحافظة، في جميع مواد الثانوية العامة، وتستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأوضح أن تأتي إطلاق المراجعات النهائية في إطار التعاون المثمر والبناء، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح اهتمام المؤسسة بالطلاب والطالبات، وتعد جزءا من الجهود لدعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم مع تكثيف الإعلانات قبل مواعيد المراجعات النهائية، وتعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي، وتحضيرهم للاختبارات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.

_مبادرة تقدر في 10 أيام

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة تقدر في 10 أيام، العام الماضي، انطلاقا من إيمانا بأهمية دورها المجتمعي تجاه الفئات المستهدفة، وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان، وخاصة قطاع التعليم.

مؤسسة حياة كريمة مبادرة تقدر في 10 أيام الدعم التعليمي والمعنوي طلاب الثانوية العامة مطروح

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