رئيس مرسى مطروح: تشميع 3 محال دواجن وتحرير 12 مخالفة

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح استمرار شن الحملات المكبرة على المحال التجارية بأنشطة "الدواجن - الأسماك - منتجات سيوة" بشوارع شكري القوتلي وليبيا والثانوية وعمر المختار بوسط المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة وتشميع 3 محال للدواجن ورفع الإشغالات المخالفة، من خلال الإدارات الرقابية بمجلس المدنية من تحسين البيئة، شرطة المرافق، شركة مياة الشرب، لضبط المخالفين قبل موسم الصيفي السياحي، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_تشميع 3 محال للدواجن

وأوضح "جاب الله" أن الحملة المكبرة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة، حررت 12 مخالفة وتشميع 3 محال للدواجن لتكرار المخالفة وتلوث البيئة وإتلاف الطرق وإشغال الطريق بالمخالفة للقانون، وبناءً عليه تم تحرير المخالفات وسيتم تغليظ الغرامات في حال تكرار المخالفة، وتم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة.

_توجيه إنذارات

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة المكبرة قامت بتوجيه إنذارات لإصحاب المحال التجارية لتلافي الملاحظات بوسط المدينة بعدم احتلال الأرصفة وتلوث البيئة وإشغال الطريق، التي تعيق حركة سير المرور والمشأة للمواطنين، وسيتم متابعة سير عمل بالمحال التجارية بإلقاء المخلفات في الصناديق والحاويات المخصصة لذلك لضمان عدم تلوث البيئة والشوارع.

_رفع إشغالات الطريق

وأشار إلى استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، موجهًا بالتعاون مع مجلس المدينة، تفاديًا لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامة المالية.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

تشميع 3 محال دواجن

تشميع 3 محال دواجن

تشميع 3 محال دواجن

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