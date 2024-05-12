دورة تدريبية فى مجال الإسعافات الأولية لأندية التطوع بمركز شباب سيوة

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن مركز شباب سيوة نفذ دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب سيوة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع مطروح.

الإسعافات الأولية

وأوضح أنه شارك في الدورة العديد من أهالي سيوة، حيث تم الشرح التفصيلي عمليًا ونظريًا للإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توزيع الشهادات على جميع المشاركين من أعضاء نادي التطوع بمركز شباب سيوة.

وأشار إلى أن الدورة تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكان قد رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإثنين الماضي، بفعاليات برنامج "أهل مصر" على أرض مطروح، إيمانًا بتعزيز دور الشباب في المحافظات الحدودية كصمام أمان لحدود مصر الغالية.

ورحب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد"، بالإضافة إلى أبناء مطروح.

الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية

وأكد محافظ مطروح أن برنامج "أهل مصر" يأتي فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح التميز والابتكار تطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية، وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر وفي كافة المجالات التى تنطلق لبناء الإنسان المصري.

التنمية المجتمعية

وأشار إلى أن الشباب جزء كبير من المستهدفين في هذا البناء وما يتعلق به من رؤية واضحة للتنمية المجتمعية والاهتمام ببناء ورعاية الإنسان المصري والرهان عليه وعلى وعيه الوطني خاصة شباب المحافظات الحدودية وتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة في السهر على حماية الحدود والحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن وتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات.