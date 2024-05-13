قافلة دعم طبى وعلاجى بمستشفى الحمام المركزى

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة في توفير المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم غدًا الثلاثاء الدفع بقافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى الحمام المركزي، بعدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المرضي.

يأتي ذلك في إطار قوافل الدعم الطبي والعلاجي المجانية التي تطلقها مديرية الصحة بمطروح لدعم وتيسير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

قافلة الدعم الطبي والعلاجي

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن أعمال قافلة الدعم الطبي والعلاجي من مديرية الصحة بمطروح لمستشفى الحمام المركزي تضم العديد من التخصصات الطبية، منها "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، الجلدية،الأسنان، تغذية الأطفال، أمراض القلب"، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى المترددين بالعيادات الخارجية والتدريب وتبادل الخبرات على رأس العمل.

خطة عمل القوافل

وأشار "سالم" إلى أن خطة عمل قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله.

وتعد تلك القوافل وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تفتقر إلى تنوع الخدمات الصحية وتماشيًا مع توجهات الدولة ولتوفير الدعم الطبي لها.

ندوات التوعية الصحية

وأوضح "سالم" أن القافلة تم الإعداد الجيد لها من خلال الفريق الإداري بالمديرية، ويتم تنفيذها بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للقسم الداخلي بالمستشفى، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

القضية السكانية

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن هناك ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.