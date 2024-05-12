الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولات سياحية للمشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة (صور)

المؤتمر الدولي الثالث
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة

نظم اتحاد الأثريين المصريين ضمن فعاليات المؤتمر الثالث المنعقد بواحة سيوة جولة سياحية للتعرف على معالم واحة سيوة الأثرية والسياحية. 

وتضمنت الجولة زيارة قلعة شالى الأثرية والتعرف على تاريخ انشائها الذى يعود للقرن الثانى عشر الميلادى واهميتها كقلعة حصينة احتمى بداخلها أهالى الواحة وتعرف المشاركون على طبيعة بنائها بمادة الكرشيف وما تضمه أيضا من المسجد العتيق ومسجد تط ندى الأثريين ومشاهدة الغروب من جزيرة فطناس وسط استمتاع كبير من المشاركين.

كما تم زيارة جبل الموتى ومعبد آمون وتم الاستماع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ابراهيم عبدالسلام المفتش بمنطقة اثار سيوة حول الأهمية التاريخية للموقعين مشيرا إلي أن منطقة جبل الموتى تعد الجبانة الرئيسة لسيوة منذ عصر الحضارة المصرية القديمة والعصر اليونانى والرومانى واهم المقابر المكتشفة مثل مقبرة سا امون، ومقبرة التمساح.

من جانبه، تم زيارة معبد وحى آمون والتعرف على تاريخ بنائه الذى يعود للأسرة ٢٦ وأهميته التاريخية وقصة هلاك جيش قمبيز الفارسى برمال الصحراء، وزيارة الاسكندر المقدونى لسيوة في شتاء عام ٣٣١ قبل الميلاد.

تم زيارة عين كليوباترا كأحد اشهر عيون المياه بالواحة والتعرف على موسم السياحة الاستشفائية بسيوة بمنطقة جبل الدكرور هذا الموسم السياحي الذى يمتد من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر بالإضافة إلي زيارة بحيرات الملح والسباحة بها وعبر المشاركون عن سعادتهم بتجربة السباحة ببحيرات الملح  نظرا لفوائدها العلاجية.

اختتمت الجولة بزيارة مكتبة مصر العامة بسيوة حيث قام محمد عمران جيرى مدير المكتبة بتقديم شرحا حول المكتبة ودورها التنويرى والمعرفة حيث تعد صرحا ثقافيا وتنويريا مميزا، وتعد اول مكتبة صديقة للبيئة حيث تم بنائها وفقا للعمارة السيوية التقليدية فضلا عن زيارة متحف البيت السيوى والتعرف على عادات وتقاليد المجتمع السيوى وما يضمه المتحف من مقتنيات مثل ملابس العروس، والحلى الفضية، وأدوات الفخار، وأدوات المزارع السيوى.

المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة

المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد الأثريين بسيوة
اتحاد الأثريين المصريين المؤتمر الثالث واحة سيوة معالم واحة سيوة الأثرية والسياحية سيوة

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