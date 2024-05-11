السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حملات لإزالة المبانى المخالفة ورفع الإشغالات بحى الشروق بالكيلو 7 بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن إزالة كافة المباني المخالفة خلال أعمال رفع كفاءة حي الشروق في الكيلو 7 وكانت الإزالات عبارة عن مباني تعيق أعمال توسعات الشارع ليصبح الطريق مزدوج طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه وجه بالقيام بحملة مكبرة على حي الشروق بالكيلو 7 لرفع الإشغالات المخالفة أمام المحلات التجارية، الحملة مكونة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة من تحسين البيئة وشرطة المرافق لضبط المخالفين لعودة الشكل الحضاري للكيلو 7.

 

وأوضح أن الحملة فرضت الانضباط أمام المحال التجارية المخالفة التي تحتل الأرصفة، والتي تعيق حركة سير المرور والمشاة للمواطنين، وذلك بعد التنبية عليهم أكثر من مرة، بعدم إشغال الطريق والأرصفة التي تشوه الشكل الحضاري لحي الشروق، وبناء عليه تم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة من موقع الحملة.

 

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، والتعاون مع مجلس المدينة، تفاديًا لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامة المالية.

 

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح، أصحاب المحلات التجارية بحي الشروق بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية والتعاون مع مجلس المدينة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع إشغالات الطريق المخالفة ورفع كفاءة الطريق بنطاق المدينة.

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