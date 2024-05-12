حماة الوطن بمطروح يكرم شهداء ومصابي العمل والمتميزين في احتفالية عيد العمال

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تنظيم أمانة العمال بالحزب احتفالية لتكريم شهداء ومصابي العمل والمتميزين والكوادر المشرفة بمحافظة مطروح بالجهاز الإداري للدولة بالمحافظة وعمال الشركات بمناسبة عيد العمال.

بدء الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة من آيات من كتاب الله، واستمع الحضور لكلمات من ضيوف الحفل وسط حالة من الفرحة البهجة من أسر المكرمين بحضور سعيد المغواري أمين التنظيم وابراهيم ميكائيل الأمين المساعد وأحمد شاوش أمين العمال والامانات النوعية ولفيف من أعضاء الحزب والمواطنين.

احتفالية عيد العمال

وأوضح النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن إقامة احتفالية عيد العمال، تأتي في إطار توجيهات أمانة العمال المركزية للحزب بالقاهرة بتكريم شهداء ومصابى العمل والمتميزين والكوادر المشرفة بمحافظة مطروح بالجهاز الإداري للدولة بالمحافظة وعمال الشركات.

درع الوفاء

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن هذا التكريم يأتي عرفانًا وتقديرًا من حزب حماة الوطن للمكرمين لما قدموه من جهد وعرق وصدق وتفاني وإخلاص خلال فترة عملهم فلهم منا كل تحية واعتزاز وتقدير، حيث تم تقديم درع الوفاء من حزب حماة الوطن بمطروح للمكرمين.

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