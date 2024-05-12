الكشف عن فيروسات الكبد والتقزم والسمنة.. فحص طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بسيوة

استقبل محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، الأحد، فريق من التأمين الصحي بمطروح برئاسة صلاح علي، بحضور فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب وأحمد علي باغي سكرتير المركز.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم اجراء التحاليل المطلوبة لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بمركز ومدينة سيوة وجميع القري التابعة للمركز؛ للكشف عن فيروسات الكبد، وأمراض السمنة والتقزم والانيميا، والكشف على ذوي الهمم والقدرات.

_صحة وسلامة المواطنين

وأضاف أن تستمر الحملة حتى يوم الاثنين، حيث سيتم تقدم كافة سبل التعاون من أجل نجاح الحملة من أجل صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وضمن فعاليات حملة 100 مليون صحة لتوقيع الكشف الطبي للكشف عن الأمراض غير السارية، والفيروسات الكبدية، وأمراض السمنة والتقزم، والانيميا، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال.