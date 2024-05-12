الأحد 12 مايو 2024
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محافظات

غدًا.. قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة زاوية العوامة فى مطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة زاوية العوامة، وذلك على مدار يومين متتاليين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا عليهم.

 

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية يتم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازى أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

-المبادرات والقوافل الطبية

وأكد أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية فى كل القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى حرصًا على تخفيف العبء عنهم.  

 

 

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