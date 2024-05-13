الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

فرق "تعليم مطروح" تواصل الإبداع الكشفي في مسابقات المرشدات على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن فرق المرشدات والزهرات والبراعم بنات التابعة لتعليم مطروح وعلى خطى الفرق الكشفية بنين بالمحافظة، حققن عدة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية التي تتم تحت إشراف وتحكيم الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بالوزارة في  إضاءة مشرقة تضاف لسلسلة النجاحات البارزة والإيجابية التي حققها أبناء المحافظة بكافة الأنشطة التربوية المركزية.

 

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن براعم الرنيسانس الابتدائية حصلن على المركز الأول في مسابقة (البراعم خاص) بينما حقق زهرات المدرسة الخاصة المركز الثاني في مسابقة الزهرات خاص للمرحلة الابتدائية كذلك حصلت مدرسة تحفيظ القرآن ع بنات على المركز الأول جمهوريًا في مسابقة المرشدات إعدادي على مستوى الجمهورية وحصلت مدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات المركز الثاني جمهوري في مسابقة المرشدات متقدم ثانوي عام بينما حققت مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المرشدات متقدم ثانوي فني.

 

وأكد شحاته، أن تفوق فرق تعليم مطروح للمرشدات والبراعم جاء نتيجة تدريب مستمر وجهد متميز تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الرياضية بالتعاون مع المدارس الفائزة.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد رمضان موجه عام المادة وفريق العمل المتميز موجهين ومعلمين وتوجيه عام رياض الأطفال وموجهي ومعلمي التربية الرياضية والمدارس المتفوقة بالنشاط الكشفي للبنات والفتيات تقديرًا للجهد المبذول والأداء المتميز والمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير بين كافة محافظات الجمهورية.

 

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وكيل تعليم مطروح فرق المرشدات والزهرات والبراعم الفرق الكشفية مطروح فرق النشاط

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