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وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل بمدارس حى الشروق

امتحانات النقل بمدارس
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولة تفقدية جديدة مفاجئة شرق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث في يومها الثالث بمدارس حي الشروق (ك ٧)، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، وتوافر كل الأجواء المناسبة.

سير الامتحانات

وتابع وكيل تعليم مطروح سير الامتحانات بلجان الامتحانات بمدارس الشهيد كريم هنداوي الثانوية بنات، ومطروح الزخرفية العسكرية بنين، حيث تأكد من الطباعة الجيدة للورقة الامتحانية وكذلك ورقة المفاهيم ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض وشاملة جميع فقرات المنهج.

لجنة النظام والمراقبة

كما تابع وكيل تعليم مطروح مسار العمل بلجان النظام والمراقبة بالمدارس المستهدفة للزيارة، حيث قام بمراجعة كل الإجراءات الإدارية بالعمل بلجنة النظام والمراقبة، والتأكد من مدى التزام العاملين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة، مطالبًا أعضاء الكنترول بالجدية والعمل المخلص وتقدير المسئولية في سبيل تحقيق منظومة امتحانية يسودها الانضباط، ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


غرفة العمليات الرئيسية

أشار وكيل تعليم مطروح إلى أنه لم ترد لغرفة العمليات الرئيسية أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، مع التزام كل المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة.  

وفي سياق آخر، كان قد قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس بحظر تحصيل أي مبالغ نقدية من أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم تحت أى مسمى "تبرعات" للمدرسة بدون أى سند قانونى، وعدم ربطها بحصول الطلاب على أرقام الجلوس أو جدول الامتحان.

عهدة المدرسة المستديمة

وأوضح شحاتة، في بيان اعلامي سابق له، أنه أكد لمديري الإدارات أنه في حال رغبة أي ولي أمر في التبرع عليه التوجه لإدارة المدرسة والحصول على إيصال 123، بما يفيد دخول المبلغ للحساب الموحد، وبالنسبة للتبرع العيني يتوجب على المدارس عمل إذن إضافة، ودخول ذلك التبرع ضمن عهدة المدرسة المستديمة مع عدم ربط ذلك بدخول الطالب الامتحان من عدمه.

 

امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
امتحانات النقل بمدارس حي الشروق
وكيل تعليم مطروح جولة تفقدية مفاحئة شرق مدينة مرسى مطروح مسار امتحانات النقل مطروح

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