تعليم مطروح يطلق مبادرة "زدني علما" 21 يوليو

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإطلاق مبادرة بعنوان “زدني علمًا” بهدف تنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب لطلاب مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وتستمر المبادرة خلال الفترة من 21 يوليو حتى 12 سبتمبر 2024، حيث ستُنفذ على مدار 3 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى تنفيذ خطط خاصة بتنمية مهارات طلاب المرحلة الأساسية.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم ومواكبة جهود الدولة ومنظومة التطوير الجديد.

وأوضح الدكتور عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم اختيار 4 مدارس بموقع متوسط من كل إدارة تعليمية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة وتسهيل المتابعة، مع إعداد خطة للتنفيذ في كل إدارة بأسماء المعلمين القائمين عليها من معلمي اللغة العربية والرياضيات بالمدارس، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرة.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير أسبوعي مدعوماً بالصور من قبل الإدارات التعليمية حول ما تم تنفيذه وتقييم المبادرة من نواحي إيجابية وسلبية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات كاملة للطلاب المشاركين.

كما سيتم إجراء اختبار لقياس أثر المبادرة ونتائج التعلم على مستوى الطلاب، وفي نهاية فعاليات المبادرة خلال شهر سبتمبر المقبل.