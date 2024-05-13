وكيل "تعليم مطروح" يعتمد نتيجة مسابقة الاخصائي والمشرف المثالي لنشاط الصحافة المدرسية

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نتيجة مسابقة الاخصائي المثالي والمشرف المثالي لنشاط الصحافة المدرسية لمدارس التعليم العام والخاص على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023- 2024.

المسابقة حافز إيجابي لمشرفي الإعلام التربوي لاستمرار التميز المهني

وهنأ وكيل تعليم مطروح الأخصائيين المتميزين الذين حققوا المراكز الأولي بتلك المسابقة الجديدة والتي تم تنظيمها لأول مرة بالمديرية، في ضوء منظومة التطوير الحادثة بالمديرية ولتكون دافعا قويا وحافزا إيجابيا لمشرفي الإعلام التربوي لاستمرار التميز المهني خاصة مع تألق الفرق الصحفية المدرسية وتحقيق عديد المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات الصحفية والثقافية خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وفي سياق آخر، كان قد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، عن جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023- 2024 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بمحافظة مطروح صباح الأربعاء الماضي، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية.

غرفة عمليات على مستوى المديرية

وأكد شحاتة أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها، مضيفًا أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

ووجّه شحاتة إلى العاملين بالمنظومة التعليمية رسالة واضحة وصريحة مفادها ضرورة الالتزام بالجدية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط، وفي سبيل حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان، من أجل إعداد أجيال وطنية قادرة على تحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.