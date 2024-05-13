الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأحد.. توجيه قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات في مطروح

المركز الطبي
المركز الطبي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار التعاون والتنسيق المستمر  بين مؤسسات المجتمع المدنى تأكيدا على دور المشاركة المجتمعية الفعالة بالتعاون مع جهود المحافظة نحو توفير مزيد من الخدمات لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أبناء  بالمحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلي  أن مؤسسة مصر الخير تنظم  بالتعاون مع مديرية الصحة  بالمحافظة، القافلة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك يومى 19، 20 مايو الجاري، بمقر المركز الطبي الحضري  بالسنوسية أول طريق السلوم من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً. 

القافلة الطبية تضم 12 تخصصا طبيا


وأوضح أن  تضم  القافلة عدد 12 تخصصا  طبيا مختلف  وهم ( رمد - سمعيات – جلدية – باطنة – أنف وأذن – مخ وأعصاب – نفسية وعصبية - جراحة – عظام – قلب – مسالك ) بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل لتقديم الخدمات الطبية  وكافة أنواع الكشف والعلاج والأجهزة التعويضية المتاحة بالمجان لأبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة  الحركية والسمعية والبصرية، والمستندات المطلوبة للكشف 2 صورة رقم قومي أو شهادة ميلاد، وكافة التحاليل أو الأشعات والتقارير الطبية الخاصة بالمريض.

التوجيه بالإعلان عن القافلة بوسائل الإعلام  المختلفة

ووجه محافظ مطروح بالإعلان عن القافلة بوسائل الإعلام  المختلفة والصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعة مطروح الإقليمية  لتعريف المواطنين من ذوى الهمم  بها مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي عقبات لإنجاح أعمالها على أكمل وجه  وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

محافظ مطروح مؤسسات المجتمع المدني المشاركة المجتمعية الفعالة ذوى الاحتياجات الخاصة مطروح

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