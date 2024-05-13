الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": التوقع الأساسى بعد أحداث 7 أكتوبر "حرب طاحنة" بين حماس وإسرائيل

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن التوقع الأساسي بعد أحداث 7 أكتوبر أننا سنشهد حربًا طاحنة بين حماس وإسرائيل لفترة.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "تقديري أن الموضوع كان به دولة ليست صغيرة وهي إيران، وبالنسبة لي أرى أن هذه الحرب نشبت لكي تحطم فكرة التطبيع السعودي الإسرائيلي".

وتابع: "هذا مرتبط باتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتضمن الالتزام الأمريكي بالرعاية والحماية للمملكة".

عبدالمنعم سعيد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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