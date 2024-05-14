الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": قلة قليلة في الإعلام الإسرائيلي لديه شعور بحجم مأساة غزة

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك قلة قليلة في الإعلام الإسرائيلي لديها شعور بحجم المأساة التي تحدث في غزة، ما عدا صحيفة هآرتس.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "إنما الأغلبية في الإعلام الإسرائيلي فوق الـ50% لا تزال الصورة الذهنية لديها هي أحداث 7 أكتوبر".

وأشار إلى أن الصورة التي رسمتها إسرائيل لما حدث في 7 أكتوبر والحديث عن حوادث اغتصاب وقتل كبار السن والتمثيل بالجثث هي السبب في هذا.

وتابع: "هناك بيان لحماس لم يتناوله أحد وقالت إن أي أخطاء في يوم 7 أكتوبر لم تكن مقصودة وأنها لم تفعل ذلك ولم يعلنوا عن التحقيق مع من فعل هذا الخطأ".

وتابع: "هناك مسافة واسعة بين هذا الاعتراف النسبي بوقوع أخطاء من حماس وما فعله الإسرائيليون، تحقيق الأمم المتحدة فيما حدث يوم 7 أكتوبر بعد سماع ما قالته إسرائيل وبعض الصور الإسرائيلية وقالوا إن هناك مصيبة إنسانية حدثت هنا".

واستكمل: "إنما الآن هناك مراجعات لكلام إسرائيل فيما حدث يوم 7 أكتوبر".

عبدالمنعم سعيد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز إسرائيل

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