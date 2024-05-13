الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": ما حدث فى غزة "عار كبير" سيظل يلاحق إسرائيل

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن أعداد المسلمين في أمريكا تضاعفت بشكل كبير عكس ما تظهره الإحصائيات.

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الإحصائيات التي تقول إن العرب المسلمين 1% من تعداد أمريكا غير دقيقة، الرقم أكبر لكن المهم أن ما حدث في غزة وصل لهؤلاء في أمريكا". 

وتابع: "هناك فيديوهات لمشاهد مرعبة حدثت في حرب غزة، مشاهد الأطفال داخل الحضانات والأسرى العراة في الشوارع، ومشاهد تحطيم المنازل".

وأكد أن ما فعلته إسرائيل في قطاع غزة من تدمير عار كبير سيظل يلاحق إسرائيل، متابعًا: "للأسف الشديد نحن لم نفعل ما فعله الطلاب العرب مع إسرائيل في أمريكا".

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