حمو بيكا فى القسم.. التحقيق فى بلاغه ضد مذيع ومحام

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقا موسعا في اتهام مطرب المهرجانات حمو بيكا لمذيع ومحامٍ بالإساءة إليه وسبه على الهواء.

تقدم مطرب المهرجانات حمو بيكا، منذ قليل، ببلاغ ضد مذيع بإحدى القنوات الفصائية ومحامٍ كان ضيفا بالحلقة، متضررا من قيامهما بالتعدى عليه بالسب والقذف.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا من المطرب الشعبي حمو بيكا لتضرره من مذيع يقدم برنامجا على إحدى الفضائيات وضيفه الذى يعمل محاميا واتهمهما بالسب وقذف طوال الحلقة وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.