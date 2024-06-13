الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر الذهب
سعر الذهب

حالة من التذبذب يشهدها سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، مع توقعات بارتفاعه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يمثل الأضحى موسم بالنسبة للمعدن الأصفر خلال أيام العيد. 

نرصد في هذه السطور  سعر الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار  في معاملات سوق الصاغة اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب اليوم عيار 24 

3571.5 جنيه للبيع.

3542.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم  عيار 22 

3273.75 جنيه للبيع.

3247.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

3125 جنيه للبيع.

3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 

2678.5  جنيه للبيع.

2657.25  جنيه للشراء.

 سعر الذهب للبيع والشراء في مصر 

سعر الذهب اليوم عيار 14 

2083.25 جنيه للبيع.

2066.75  جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

1785.75 جنيه للبيع.

1771.5  جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9 

1339.25 جنيه للبيع.

1328.5 جنيه للشراء.

سعر جنيه ذهب  اليوم 

25000   جنيه للبيع.

24800  جنيه للشراء.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تصل لـ6 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمر كمال فى عيد الأضحى

سعر الذهب بالدولار 

أما سعر الذهب العالمي فقد انخفض، حيث سجل سعر الأونصة للبيع 2324 دولار أمريكي وللشراء 2323 دولار أمريكي.

سعر الذهب بي تي سي BTC

بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي  BTC: 

20015 جنيهًا. 

بلغ سعر  ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي  BTC.

19840 جنيهًا.

بلغ سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي  BTC:

27985 جنيهًا.

بلغ سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي  BTC:

13905 جنيهات. 

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