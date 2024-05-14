الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الشباب والرياضة ضيف "فى المساء مع قصواء" الليلة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

يحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الثلاثاء، ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على قناة "CBC".

ويتناول اللقاء مجموعة من أهم الملفات الرياضية والشبابية التي تشغل الرأي العام.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "فى المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع حيث يذاع البرنامج الساعة التاسعة مساء أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وزير الشباب والرياضة في المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى الدكتور أشرف صبحي

الأكثر قراءة

أم تعذب ابنتها حتى ترضى عشيقها فى الدقهلية.. القصة كاملة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

أين ستذهب الأموال المحصلة من التصالح على مخالفات البناء؟

أصابوه بعاهة مستديمة.. تفاصيل إحالة أشقاء مزقوا جسد شاب بالمقطم للمحاكمة

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

الحكومة تنحاز للمواطن فى تسعير قيمة المتر للتصالح على مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟