أحمد الطاهري: الإجماع العربي في هذه اللحظة الإقليمية الفارقة أمر لا مفر منه

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن الأنظار تتجه إلى القمة العربية التي تنعقد في البحرين، على أنها قمة تمس الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

وأضاف "الطاهري" خلال تغطية خاصة على قناة "إكسترا نيوز" أن الإجماع العربي في هذه اللحظة الإقليمية الفارقة أمر لا مفر منه، والكل يسعى إليه.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وهي قضية العرب المركزية الأولى الآن باتت تمس الأمن الإقليمي بمجمله، حيث لم يعد أحد بمعزل عن تداعيات هذا الصراع والحرب في قطاع غزة.

وتابع: "لم يعد أحد بمعزل عن تبعات الحرب في غزة أو نتائجها، وكلنا رأينا خلال الفترة من 7 أكتوبر وحتى منتصف مايو الجاري كل التفاعلات الإقليمية مست المشرق العربي".