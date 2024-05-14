الثلاثاء 14 مايو 2024
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سارة الشلقاني: مصر مركز لوجيستي عالمي لنقل المساعدات للمدنيين في غزة منذ بداية الحرب

سارة الشلقاني الصحفية
سارة الشلقاني الصحفية في جريدة الدستور

قالت  مدير تحرير صحيفة “الدستور” سارة الشلقاني، إن تحرك مصر وإعلانها اعتزام التدخل دعمًا لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هو باكورة التحركات المصرية الاستراتيجية في هذا السياق ضد تل أبيب.

وأضافت "الشلقاني" خلال حوارها لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن ما حدث في رفح الفلسطينية خلال الأيام الماضية يعد تصعيدًا خبيثًا وخرقًا غير مسبوق من جانب إسرائيل.

وتابعت: "دخول مصر لدعم دعوىة جنوب إفريقيا له أبعاد عديدة، أولها ثقل مصر الدولي في المحافل الدولية" مشيرة إلى أنه منذ سنوات لم نشهد مواجهة بين تل أبيب ومصر في المحافل الدولية وهذه نقطة تضعها إسرائيل في الاعتبار جدًا.

مركز لوجيستي

كما أشارت إلى أن مصر منذ بداية الحرب على قطاع غزة هى مركز لوجيستي عالمي لنقل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، موضحة أن الدخول الإسرائيلي في رفح أوقف الجهود المصرية عمدًا في إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن إسرائيل تحاول من وقت لآخر الترويج لأن هناك تفاوض مع الجانب المصري لإدخال المساعدات، وهذا ظهر بشكل أكبر في المكالمات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري سامح شكري.

واستكملت: "كانت هناك محاولات أن تتعاون مصر مع الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات وهذا ما ترفضه مصر بشكل قاطع وترى أن معبر رفح يجب أن يعمل بسلطة فلسطينية وموظفين فلسطينيين، وأنه لا عودة لما قبل 2005 تحت أي ظرف من الظروف وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على إسرائيل لأنها المسئولة الآن عن دخول المساعدات وهو ما يزيد من حجم الكارثة هناك".

وأوضحت أن تل أبيب بدأت تستفيق لها أننا أصبحنا في أدنى نقطة من العلاقات بين مصر وإسرائيل، وهذا كله نتيجة ما يفعله اليمين المتطرف منذ تولي نتنياهو الحكومة.

مصر إسرائيل غزة المساعدات الإنسانية قطاع غزة 8 الصبح

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