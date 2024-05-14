الثلاثاء 14 مايو 2024
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"إكسترا نيوز": اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة والاحتلال بمحيط معبر رفح بالجانب الفلسطينى

جريدة الدستور

قال كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك اشتباكات عنيفة دارت بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال المتمركزة في هذه المناطق في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتابع: "أعلنت فصائل المقاومة عن عمليتين استهدفت فيهما القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، بقذائف الهاون" مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال كثفت من قذائفها المدفعية باتجاه هذه المناطق، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عددًا من الأهداف والمواقع في هذه المنطقة، بالإضافة إلى مناطق أخرى وسط مدينة رفح الفلسطينية.

 

هدوء في الجانب المصري

 وأضاف “رجب” أن الحال يبقى كما هو عليه في محيط معبر رفح من الجانب المصري، حيث تصطف سيارات الإسعاف في المعبر من الداخل والخارج، بالإضافة إلى اصطفاف آلاف الشاحنات الخاصة بالمساعدات في محيط معبر رفح. 

كما كشف مراسل "إكسترا نيوز" عن تطورات الأوضاع في الجانب الآخر، وتحديدًا في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى اشتداد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على كل المناطق المختلفة بمدينة رفح الفلسطينية، وتحديدًا في المناطق القريبة من محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني من الجهة الغربية.

اكسترا نيوز معبر رفح رفح الفلسطينية محيط معبر رفح قوات الاحتلال

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