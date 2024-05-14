"إكسترا نيوز": 82 شهيدًا و234 مصابًا جرّاء القصف الإسرائيلي بغزة خلال 24 ساعة

رصد عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تطورات الأوضاع في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

عودة التوغل الإسرائيلي والآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الشمال

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن القصف الإسرائيلي مستمر على كافة مناطق قطاع غزة في جنوبي القطاع وتحديدًا في المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى احتدام الصراع مجددًا مع عودة التوغل الإسرائيلي والآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الشمال.

وتابع أن هناك قصف مستمر لهذه المناطق وتحديدًا مخيم جباليا ومنطقة جباليا البلد، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات.

وتابع: "نتج عن هذا القصف خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 82 شهيدًا و234 مصابًا وجريحًا".