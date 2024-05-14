الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": 82 شهيدًا و234 مصابًا جرّاء القصف الإسرائيلي بغزة خلال 24 ساعة

شهداء
شهداء

رصد عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة "إكسترا نيوز"، تطورات الأوضاع في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

عودة التوغل الإسرائيلي والآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الشمال

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن القصف الإسرائيلي مستمر على كافة مناطق قطاع غزة في جنوبي القطاع وتحديدًا في المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى احتدام الصراع مجددًا مع عودة التوغل الإسرائيلي والآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الشمال.

 وتابع أن هناك قصف مستمر لهذه المناطق وتحديدًا مخيم جباليا ومنطقة جباليا البلد، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات.

وتابع: "نتج عن هذا القصف خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 82 شهيدًا و234 مصابًا وجريحًا".

اكسترا نيوز رفح الفلسطينية مدينة رفح معبر رفح البري القصف الإسرائيلى

مواد متعلقة

أحمد الطاهري: الإجماع العربي في هذه اللحظة الإقليمية الفارقة أمر لا مفر منه

سارة الشلقاني: مشروع مستقبل مصر من أهم مشروعات الدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات

سارة الشلقاني: مصر مركز لوجيستي عالمي لنقل المساعدات للمدنيين في غزة منذ بداية الحرب

"الشلقانى": مصر تعاملت بشكل إنسانى مع الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى لأزمة غزة

منسق "حياة كريمة" فى الإسماعيلية: هدفنا إيصال المساعدات للمستحقين

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": حزب الله لا يتصرف من دماغه

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": يوم 7 أكتوبر حدث مروع من حماس

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": قلة قليلة فى الإعلام الإسرائيلى لديها شعور بحجم مأساة غزة

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

الرئيس الأمريكى فى ورطة

محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يشهدان ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية