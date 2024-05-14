سارة الشلقاني: مشروع مستقبل مصر من أهم مشروعات الدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات

قالت مدير تحرير صحيفة “الدستور” سارة الشلقاني إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة من أهم المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات.

وأضافت "الشلقاني" خلال حوارها لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن جهاز مشروع مستقبل مصر يشهد طفرة في العديد من المجالات، متابعة: "لدينا مشروعات زراعية وثروة حيوانية ومشروعات تصنيع وتنمية عمرانية وقوى عاملة".

وتابعت: "المشروع موجود في محافظات الصعيد ببني سويف والمنيا وسيناء وحتى الواحات" مشيرة إلى أن التوجيهات الرئاسية في هذا المشروع كانت بتعظيم الاستفادة من القوى العاملة وخلق فرص عمل حتى قبل النظر إلى اقتصاديات المشروع.

واستكملت: "المشروع بدأ في 2019 بـ600 عامل فقط واليوم المشروع يضم 2 مليون عامل وتوفير 40 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، والمستهدف خلال 3 سنوات فقط أن يوفر المشروع 3.2 مليون فرصة عمل جديدة، وهذه من النقاط الإيجابية في هذا المشروع".